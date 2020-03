Morrelen we dit weekend voorlaatste keer aan de klok? FT

27 maart 2020

05u00 0 De Krant Het is dit weekend weer zover: de klok wordt een uurtje vooruit gedraaid en 2 uur wordt 3 uur. Dik tegen de zin van 7 op de 10 Belgen, zo blijkt. Gelukkig voor hen is het mogelijk de voorlaatste keer dat we morrelen aan het uur: Europees president Charles Michel beslist volgend jaar definitief of we permanent in zomer- of wintertijd gaan leven.

Zomertijd gaat in

Bij sommigen slaat het interne klokje dit weekend weer helemaal op hol. Van zaterdag op zondag duurt de nacht een uurtje minder lang en zwaaien we de wintertijd uit. Dat blijkt vooral voor avondmensen een moeilijke switch. "Zij gaan in het weekend vaak nog later naar bed dan op weekdagen, waardoor het verschil tussen weekend- en weekritme nog groter wordt dan normaal", zegt de Nederlandse Marijke Gordijn, chronobioloog aan de Universiteit van Groningen in een interview met nieuwssite NU.nl. Ze buigt zich al jarenlang over de voor-en nadelen van zomer- of wintertijd. "Sommige mensen kunnen er wel vier weken last van hebben. Vooral late types passen zich moeilijk aan en slapen in ieder geval wekenlang te weinig door het verzetten van de klok - mogelijk zelfs de hele zomer. Ochtendmensen hebben er niet zoveel last van."

Energiefactuur

Hoewel die uurwissel al sinds de jaren 70 een halfjaarlijkse traditie is - eind oktober worden de wijzers nog eens verzet - wil de overgrote meerderheid van de Belgen er komaf mee maken. Uit een recente enquête bij 1.000 Belgen op initiatief van fabrikant Somfy blijkt dat zeker 7 op de 10 de overgang beu zijn. Dat bleek vorig jaar ook al uit een grootschalige peiling die Charles Michel uitstuurde, toen ontslagnemend premier. Die kwam er omdat ook het Europees Parlement twee jaar geleden al geen voorstander was om nog langer over te schakelen.

Of de Belgen dan voor een permanente winter- of zomertijd kiezen? 43% heeft een lichte voorkeur voor dat laatste, blijkt uit de rondvraag. 1 op de 5 wil liever het winteruur en bijna 40% is onbeslist. Belgen die het zomeruur verkiezen, vinden het - vanzelfsprekend - beter klinken. En het is ook leuker dat het langer licht blijft om 's avonds nog gezellig te barbecueën of een terrasje te doen. Volgens 45% van die groep levert het zomeruur ook een lagere energiefactuur op omdat het langer licht blijft.

Gewoon gezonder

Nochtans is de wetenschap - en ook professor Gordijn - het er al langer over eens dat we beter naar wintertijd overschakelen, eenvoudigweg omdat het gezonder is voor ons bioritme om in de ochtend met licht wakker te worden. Hou je zomertijd aan, dan wordt het in de winter pas om 9.45 uur licht en moeten kinderen op klaarlichte dag gaan slapen, met alle problemen van dien.

Wat het ook wordt: een finale beslissing wordt pas volgend jaar genomen. Dan heeft Charles Michel, nu in de functie van Europees president, de lastige taak om een akkoord te vinden tussen de verschillende lidstaten. Sommige verkiezen zomertijd, andere wintertijd, nog andere willen de klok toch nog halfjaarlijks vooruit- of achteruit draaien. Er was overeengekomen dat elk Europees land zijn voorkeur in april van dit jaar zou bekendmaken, maar zij hebben nu wel andere katten te geselen. (FT)

