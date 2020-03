Exclusief voor abonnees Morioka timet 5de gele kaart uitstekend 09 maart 2020

00u00 0

Charleroi-middenvelder Ryota Morioka was tegen AA Gent niet alleen de beste man op het veld, hij zorgde er ook voor dat hij de play-offs zonder schorsing kan aanvatten. Hij nam in de Ghelamco Arena z'n vijfde gele kaart en is er dus op de dertigste speeldag tegen Kortrijk niet bij. Bij AA Gent hoorden we wel wat gemor over de tweede gele kaart voor Milad Mohammadi. De linksback had voor de partij tegen Charleroi nog maar één gele kaart laten optekenen en liep dus geen gevaar. "Milad maakte in totaal twee fouten, dus vind ik twee keer geel overdreven", aldus Kums. (SDG)