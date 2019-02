Morioka: "Rutten vond me niet goed genoeg" 01 februari 2019

Konnichiwa, Mambourg. Ryota Morioka (27) is gisteren voorgesteld bij Charleroi, dat hem huurt van Anderlecht. "Ik heb moeilijke dagen achter de rug", sprak Morioka in het Engels - hij beloofde meteen Frans te leren. "Ook al omdat de gesprekken met de coach (Fred Rutten, red.) en de sportieve leiding bij Anderlecht... (zoekt zijn woorden) verwarrend waren. Ik denk dat de trainer me niet goed genoeg vond, terwijl ik vertrouwen moet voelen om goed te zijn. Hier wil ik me eindelijk weer amuseren." Charleroi bedong een aan-koopoptie, de Japanner mag spelen tegen zijn moederclub als het tot een confrontatie komt in play-off 1. (PJC)