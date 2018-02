Morioka: "Ik heb tijd nodig" 05 februari 2018

Het debuut van aanwinst Morioka begon veelbelovend. Met een knappe assist lag hij aan de basis van de openingstreffer van Ganvoula. Maar dan 70 minuten niets, té weinig aanwezig in de match. In de slotminuten miste hij een zelf afgedwongen penalty en zo ontnam de Japanner Anderlecht de kans op een (gevleide) 3-2 zege. "Ik had inderdaad meer van mijn debuut verwacht. Die assist was nog wel goed, maar die penalty had ik altijd moeten binnentrappen. Het spel gaat hier sneller dan bij Beveren. Het systeem van Vanhaezebrouck is niet moeilijk, maar ik heb gewoon wat tijd nodig om het me eigen te maken. Maar dat komt wel." (MJR)

