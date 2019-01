Morioka naar Charleroi na tussenkomst Coucke 31 januari 2019

Liefst zag Anderlecht hem naar Qatar vertrekken. Paars-wit had een lucratieve aanbieding vanuit de woestijn gekregen voor Ryota Morioka (27), maar aangezien de Japanner enkel naar Charleroi wilde, was RSCA genoodzaakt om met Mehdi Bayat te onderhandelen over de overbodige aanvallende middenvelder. Pas na tussenkomst van voorzitter Marc Coucke werd er een akkoord gevonden over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen met aankoopoptie van 1,5 miljoen euro. Charleroi betaalt het volledige loon van Morioka, wat maakt dat hij tegen zijn moederclub mag aantreden als beide clubs elkaar in de play-offs tegenkomen. In de marge haalde Bayat ook Younes Delfi, een 18-jarige Iraanse spits van Esteghal. Hij tekende voor drie seizoenen, plus optie op twee extra jaar. (PJC)

