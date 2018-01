Morioka 3,5 jaar bij Anderlecht 31 januari 2018

Anderlecht vond gisteravond een akkoord met Waasland-Beveren over Morioka. Paars-wit koopt de Japanner uiteindelijk. Hij tekent voor 3,5 jaar. Als 'pasmunt' komt linksachter Daam Foulon deze winter al naar de Freethiel, en krijgen de Waaslanders de mogelijkheid om de huur van doelman Roef met een jaar te verlengen, met aankoopoptie - al moet dat nog met Roef zelf worden besproken. Over het transferbedrag van Morioka is nog niets bekend, maar de middenvelder ziet zijn loon alvast verviervoudigen. Nog inkomend: de dossiers van spits Mitrovic (Newcastle) en verdediger Vranjes (AEK) ogen te complex. Wordt vandaag vervolgd.

