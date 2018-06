Morgenochtend zijn we het meest productief NOG EVEN DOORBIJTEN 12 juni 2018

Vandaag mag u het nog even laten hangen, maar morgen wordt een topdag. Op woensdagvoormiddag zijn we immers het productiefst, zo blijkt uit een enquête van Randstad. Gemiddeld geeft een werknemer zichzelf dan 7,8 op 10 qua productiviteit. Het slechtst scoren we, weinig verrassend, op vrijdagnamiddag - dan zijn we nog maar 6,6 op 10 waard. Namiddagen zijn sowieso minder productief, vooral bij 40-plussers en bij vrouwen. Al is er één voormiddag waar het toch wat minder draait: 's maandags is de invloed van het weekend nog te voelen, met 6,9 op 10. (YDS)

