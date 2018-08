Morgen weer nachtzwemmen in Plopsaqua 02 augustus 2018

00u00 0

Wie morgenavond extra verkoeling zoekt, kan weer terecht bij Plopsaqua De Panne voor een partijtje nachtzwemmen. Het waterpark hield vorige vrijdagavond al een eerste keer de deuren langer open naar aanleiding van de hittegolf en kreeg die dag 3.500 bezoekers over de vloer - een record. "Sindsdien ontvingen we al meer dan 200 aanvragen om het nachtzwemmen nog eens over te doen", zegt CEO Steve Van den Kerkhof. Plopsaqua De Panne is morgen doorlopend open tot 1 uur 's nachts. Bezoekers betalen vanaf 20 uur 10,99 euro in plaats van 19,99 euro. (TVA)