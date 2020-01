Exclusief voor abonnees Morgen sturen we recordaantal pakjes terug 15 januari 2020

00u00 0

Het gratis retourbeleid krijgt steeds meer kritiek te verduren, maar morgen zullen we met z'n allen weer een recordaantal pakjes terugsturen. Dat voorspelt UPS, wereldleider in de logistiek, op basis van de cijfers van vorig jaar. Wereldwijd viel de retourpiek op 2 januari, met liefst 1,9 miljoen zendingen. Dat was een stijging van 26% vergeleken met de piekdag van vorig jaar. De retourpiek in België valt altijd wat later, omdat wij na de eindejaarsaankopen ook nog vele pakjes bestellen - en terugsturen - tijdens de jaarlijkse wintersolden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis