Morgen mogelijk geen krant in uw bus 08 november 2018

Door de meerdaagse staking bij bpost kan er morgen hinder zijn bij de bedeling van uw krant. We doen er alles aan om Het Laatste Nieuws correct te bezorgen, maar hou er rekening mee dat uw krant mogelijk wat later dan normaal of zelfs helemaal niet in uw brievenbus belandt.