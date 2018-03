Morgen loting kwartfinales 15 maart 2018

Met de returns van de achtste finales in de Europa League vanavond zijn alle Europese wedstrijden afgewerkt. Vrijdag vindt in Nyon om 12u de loting voor de kwartfinales plaats, zowel voor de Europa League als de Champions League. De heenmatchen worden gespeeld op dinsdag 9 & woensdag 10 april (CL) en donderdag 11 april (EL), de terugmatchen een week later op dinsdag 16 & woensdag 17 april (CL) en donderdag 18 april (EL). (WDK)