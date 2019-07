Exclusief voor abonnees Morgen is Sabine er weer... met een knipoog? 10 juli 2019

VRT-weervrouw Sabine Hagedoren (51) was gisteren te gast in het Radio 1-programma 'De zomer van 2019' en daar vertelde ze iets opmerkelijks. De voorbije jaren verstopte ze elke zomer een geheime boodschap in haar weerbericht. "Eén keer per zomer eindig ik mijn weerbericht met een knipoog", vertelde Sabine aan presentator Evert Venema. "Dat is er eentje voor Mark en Claudine, twee vrienden die een B&B uitbaten in Zuid-Frankrijk en waar we al tien jaar op vakantie gaan. We hebben er altijd heel fijne vakanties en als ik er vertrek, zeg ik dat ze de volgende uitzending moeten kijken, omdat ik dan eens naar hen zal knipogen."

