Morgen in Parijs: gesloten musea en geen terrasjes 07 december 2018

Omdat morgen in Parijs opnieuw een protest van de gele hesjes plaatsvindt, hebben al een tiental musea in de Franse hoofdstad laten weten dat ze hun deuren dicht houden. Het gaat onder meer om het Louvre, maar ook de Eiffeltoren blijft gesloten. Ook de opera annuleerde z'n voorstellingen. Winkeliers en andere handelaars in de buurt van de Champs-Elysées krijgen van de politie de raad om hun winkels te sluiten en tegen vandalenstreken te beschermen. Concreet is gevraagd terrasjes en reclameborden te verwijderen en vensters met panelen af te schermen. Ook gaan zes van de tien matchen in de hoogste Franse voetbalcompetitie dit weekend niet door. In heel het land worden 89.000 politieagenten en andere leden van de ordediensten gemobiliseerd, uit vrees voor een nieuwe golf van geweld. Premier Edouard Philippe zei dat ook "uitzonderlijke middelen" worden ingezet, zonder te specifiëren wat daaronder kan worden verstaan. Hij riep de 'gele hesjes' opnieuw op om niet naar Parijs te komen "om te vermijden dat ze in de val lopen van vandalen".

