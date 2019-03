Exclusief voor abonnees Morgen frisser Het weer vandaag 30 maart 2019

We beginnen zonnig aan het weekend, behalve in het westen, waar er meer bewolking hangt. De rest van de dag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Het wordt een rustige en droge dag, met vrij hoge maxima. In het binnenland kunnen die oplopen tot 17 of 18 graden. Aan zee, waar het minder zonnig wordt, blijft het met 15 graden een stuk koeler. De wind is zwak en veranderlijk.

