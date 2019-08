Exclusief voor abonnees Morgen frisser 31 augustus 2019

00u00 0

Vandaag wordt het warm, met 24 graden aan zee en 28 tot 31 graden in het binnenland. De voormiddag verloopt droog en zonnig, in de namiddag is er wat meer bewolking. Die komt onze kant uit, vanuit het zuiden. En in de Ardennen kan er tegen het einde van de dag een regenbui voorkomen, zelfs een onweer is daar dan mogelijk. Er staat een zwakke tot matige wind.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis