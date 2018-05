Morgen finale: legertje mannen vs. topfavoriet Cyprus 11 mei 2018

00u00 0

Geen terrasjesweer gisteren, en dat maakte het er met de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival niet gemakkelijker op om vrolijk de avond door te brengen. Zoals aangekondigd was die van een behoorlijk ondermaats niveau. Maar nu zijn de kaarten voor de finale van morgen geschud, en daar nemen de mannen resoluut de macht in handen. Van de 26 landen die aantreden, zijn er liefst elf mannen, tegenover acht vrouwen en slechts drie groepen. Vier landen plaatsten zich met een duo. Wie de grote kanshebbers zijn om de Portugees Salvador Sobral op te volgen? Wij zetten ons geld op Cyprus, met het zeer dansbare en visueel aanstekelijke 'Fuego' van Eleni Foureira. Uiteraard zal de Israëlische gimmick Netta Barzilai met 'Toy' hoog scoren. Onze top vijf vullen we aan met het Litouwse liefdesliedje 'When We're Old', violist en oud-winnaar Alexander Rybak uit Noorwegen en de Estse operazangeres Elina Nechayeva. Wel zien dat uw champagneglas het morgen overleeft bij die laatste.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN