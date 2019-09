Exclusief voor abonnees Morgen D-DAY voor roeselare 18 september 2019

Voor de Kortrijkse rechtbank van Koophandel heeft KSV Roeselare de opheffing van het faillissement gevraagd. De club werd vorige week dinsdag bij verstek veroordeeld, maar meent dat er genoeg geld op de rekening staat om de schuldeisers te betalen. Een dag voor de match tegen Lokeren zal de club in 1B weten of ze al dan niet failliet is. Advocaat Johnny Maesschalck wees de rechtbank op de hoogdringendheid van de zaak: "Wanneer een club drie forfaits geeft, zakt de club naar het amateurvoetbal." Roeselare verloor eerder al de wedstrijd in de Proximus League tegen Virton met forfaitcijfers. (RN)