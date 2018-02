Moordvideo Hardy stopgezet wegens "te gruwelijk" 22 februari 2018

Renaud Hardy's video van de moord op Linda Doms (52) is gisteren op het assisenproces in Tongeren vroegtijdig stopgezet. Sommige advocaten en nabestaanden konden het geluid en de beelden van de verkrachtingen en de moord op de vrouw uit Zemst niet langer aan. Na amper twee van de vijf fragmenten besliste de voorzitter dat het genoeg was. Renaud Hardy zelf wilde achteraf van de voorzitter weten of de jury toch zéker psychologisch zou worden opgevangen. "Dat is jouw bekommernis niet", klonk het. (BJM)