Moordverdachte zwaar beveiligd tijdens tocht van 300 meter 23 juni 2018

De verdachten van de moord op een gevangenisverpleegster uit Grobbendonk blijven een maand langer in de cel. De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding van Marco L. (43, foto) en Ashley V.D.V. (33) verlengd. Die laatste werd door de cipiersstaking niet naar het gerechtsgebouw overgebracht. De eerste wel. Hoewel zijn tocht vanuit de gevangenis van Turnhout maar 300 meter bedraagt, werden zware veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo werd L. gehandboeid, geblinddoekt en met een koptelefoon op z'n hoofd vervoerd in een auto, terwijl een tweede politiewagen achteropreed om een oogje in het zeil te houden. "Mijn cliënt begrijpt niet waarvoor deze maatregelen nodig zijn", aldus z'n advocate. "Hij is de laatste tijd opvallend rustig, een groot verschil met de eerste dagen", klinkt het in de gevangenis. Beide verdachten, die zich aanvankelijk beriepen op hun zwijgrecht, hebben erg tegenstrijdige verklaringen afgelegd over de moord op Christine Lenaerts (45). Ze werden nog niet met elkaar geconfronteerd. "Er is ook nog geen reconstructie geweest, maar het is zeker de bedoeling er één te houden", zegt een parketwoordvoerder. (JVN)

