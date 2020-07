Exclusief voor abonnees Moordverdachte nu ook beschuldigd van gifmoord op eigen vader 10 juli 2020

00u00 0

Patrice M., die momenteel in de gevangenis zit op verdenking van de moord op zijn schoondochter, heeft mogelijk een tweede slachtoffer op z'n geweten. De man uit Izegem wordt door zijn ex-echtgenote beschuldigd van de gifmoord op zijn eigen vader. Die overleed 19 jaar geleden, in 2001, op 69-jarige leeftijd. Vergiftigd met een overdosis slaappillen, beweert Patrices ex. Hijzelf ontkent ten stelligste. Het parket van Kortrijk is een onderzoek gestart. Het lichaam van Arthur M. is intussen opgegraven en er werd een lijkschouwing uitgevoerd. Daarbij zouden restanten van medicatie zijn teruggevonden in de maag.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen