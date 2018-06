Moordverdachte gevangenisverpleegster legt bekentenissen af 15 juni 2018

De 43-jarige verdachte Marco L. heeft in een marathonverhoor van bijna 9 uur uitgelegd wat zijn rol is geweest in de moord op de 45-jarige gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (foto). De vrouw uit Grobbendonk werd op 27 april dood gevonden langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen. Ze was toen al enkele dagen vermist nadat ze onderdak had geboden aan de ontsnapte gevangene Ashley V.D.V. Marco L. was de vriend van V.D.V. Het koppel werd enkele dagen na de moord in Spanje gearresteerd en overgeleverd aan het Antwerpse gerecht. Advocate Evelyne du Moulin: "Mijn cliënt Marco L. heeft, zoals hij beloofd had, zijn versie omstandig uiteengezet en zijn aandeel in de feiten bekend. Deze verklaring zal door de speurders controleerd worden." Ashley V.d.V. had twee weken geleden al een bekentenis afgelegd. Zij schuift de schuld vooral in de schoenen van haar ex-vriend. (PLA)

