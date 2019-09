Exclusief voor abonnees Moordproces in Ecuador vermoorde Vlaming van start 19 september 2019

Het moordproces tegen de weduwe van de Vlaming Geert Eliano (44) is dinsdag gestart in Ecuador. Eliano stierf in 2010 in het Zuid-Amerikaanse land. Pas vijf jaar later kwam aan het licht dat hij vermoord was. Zijn familie hier had een nieuwe autopsie gevraagd, omdat Eliano's weduwe steeds andere verhalen opdiste over zijn dood. Uit de lijkschouwing bleek dat de veertiger was gewurgd. Viviana B. staat nu terecht voor de moord op haar man. Twee speurders van de federale gerechtelijke politie, een wetsarts en een toxicoloog hebben hun bevindingen uiteengezet in de Ecuadoraanse rechtbank, maar de verdediging probeert die te weren uit het dossier. "Als de rechtbank daarop ingaat, verdwijnt de belangrijkste aanwijzing in de prullenbak", vreest de advocaat van de nabestaanden. De rechtbank buigt zich nu over de vraag. Het proces gaat voort in november.

