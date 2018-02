Moordonderzoek naar overleden Belg in Oeganda 28 februari 2018

De politie in Oeganda onderzoekt de dood van een Belgische politieagent op rust. De 54-jarige man heette volgens de lokale autoriteiten Eric Yvomr en woonde in Oeganda met zijn Burundese verloofde Joseline Mupfasoni. Zij belde zondag zelf de hulpdiensten en vertelde dat haar partner zichzelf had opgehangen in hun appartement in de hoofdstad Kampala. Het koppel huurde de flat pas twee maanden. De agenten verhoorden haar en lieten haar vrij. Na een huiszoeking is ze opnieuw gearresteerd op verdenking van moord. Met de dood van de Belg zijn in amper twintig dagen al zeven buitenlanders om het leven gekomen in de Oegandese hoofdstad. Eerder overleden er al een Fin, een Zweed en een Duitser. Vermoedelijk stierven zij aan een overdosis drugs. De politie onderzoekt de link tussen illegale drugshandel en de overlijdens van de Europeanen. (SRB)

