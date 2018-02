Moordmysterie in Londen 24 februari 2018

00u00 0

Hoe luider de tamtam, hoe beter het boek? Nee, dus. 'Het meisje in het ijs' is er weer zo eentje: zwaar gebuzzed op de sociale media, maar lang niet zo geweldig als de promomachine je wil wijsmaken. Daarvoor is de plot te dun en Robert Bryndza een te luie schrijver. Wanneer in een Londens park het lichaam van een meisje wordt gevonden, krijgt inspecteur Erika Foster het onderzoek toegewezen. De rijke Andrea leek het perfecte leven te leiden, maar hield er duistere geheimen op na. Aan Foster om alles uit te klaren én de moordenaar te vinden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN