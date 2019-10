Exclusief voor abonnees Moordenaar Vlaming leefde drie maanden in luxe in Spanje 16 oktober 2019

Drie maanden na de moord op Vlaming Daniël Pax (77) in Spanje heeft de politie de dader (29) opgepakt. Bij zijn arrestatie zat hij achter het stuur van de Mercedes van de gepensioneerde Belg. Hij deed ook talloze online aankopen met de bankkaarten van zijn slachtoffer. De man bekende de moord en zit in de gevangenis.Pax, afkomstig uit het Antwerpse, verhuisde toen hij met pensioen ging naar het Spaanse Torremendo. Daar werd hij op 4 juli dood aangetroffen in zijn garage. De politie ging meteen uit van een roofmoord, maar zijn familie in België vermoedde dat Pax gedood was omdat hij homo was.

