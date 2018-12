Moordenaar verraden door stappenteller op telefoon 06 december 2018

In Groot-Brittannië is een apotheker veroordeeld voor de moord op zijn vrouw dankzij een gezondheidsapp die de bewegingen van de gebruiker registreert. Mitesh Patel (37) diende zijn echtgenote Jessica eerst een overdosis insuline toe, om haar daarna te verstikken met een plastic zak. Hij zette vervolgens het huis overhoop alsof er ingebroken was. Maar zijn bewering dat zijn vrouw nog leefde toen hij het huis verliet, werd tegengesproken doordat de app op haar telefoon geen enkele beweging meer registreerde - terwijl die op zijn eigen toestel duidelijk maakte hoe hij in huis was rondgegaan om de inbraak te ensceneren. Patel pleegde de moord om in Australië aan een tweede leven te beginnen met zijn minnaar, waarbij de 2 miljoen pond die hij van Jessica's levensverzekering trok goed van pas zou komen. Uit zijn zoekgedrag op Google bleek bovendien dat hij de moord al jaren plande. Hij kreeg levenslang.

HLN