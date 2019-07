Exclusief voor abonnees Moordenaar van Mikey Peeters op Most Wanted-lijst 24 juli 2019

00u00 0

De voortvluchtige Tsjetsjeen Suleyman Betelguiriev (25) die in 2014 in het centrum van Brugge Mikey Peeters (19) doodstak, staat vanaf gisteren als twintigste naam op de Most Wanted-lijst van de federale politie. Peeters werd op 30 mei 2014 doodgestoken door de Tsjetsjeen na een woordenwisseling in het centrum van Brugge. Het hof van assisen veroordeelde de dader in 2019 bij verstek tot een celstraf van 30 jaar. De Tsjetsjeen was niet in de rechtbank: hij vluchtte al kort na de feiten naar Tsjetsjenië. Speurders vermoeden dat hij daar nog altijd zit.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis