Moordenaar Sofie Muylle ook aangehouden voor verkrachting en foltering 14 juli 2018

In de zaak rond de dood van Sofie Muylle is Alexandru C. gisteren door de onderzoeksrechter ook aangehouden op verdenking van verkrachting, foltering en aanranding. Zelfs als hij zou worden vrijgesproken voor moord, riskeert de Roemeen voor die feiten nog steeds 30 jaar opsluiting.

