Moordenaar Pim Fortuyn mag emigreren van rechter 30 mei 2018

00u00 0

De moordenaar van politicus Pim Fortuyn hoeft zich niet langer te melden bij de reclasseringsambtenaar, zo heeft een Nederlandse rechter beslist. Dat maakt de weg vrij voor Volkert van der Graaf (48, foto) om te emigreren, zoals hij naar verluidt zou willen. Van der Graaf werd in 2014 vrijgelaten, maar moest zich elke zes weken melden. Waar de man zou willen gaan wonen, is niet bekend. De familie van de in 2002 vermoorde Fortuyn hoopt dat Van der Graaf snel zal vertrekken. "Ze juicht spoedige en daadwerkelijke emigratie toe", aldus advocaat Richard van der Weide. De andere voorwaarden voor Van der Graafs vrijlating, zoals contactverbod met de nabestaanden en een verbod om met de media te praten, blijven wel gelden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN