Moordenaar Nicky Verstappen zwijgt tijdens reconstructie

In Nederland is in de zaak tegen 'bushcrafter' Jos Brech gisteren een reconstructie gehouden op de Brunssummerheide, de plaats waar in 1998 de 11-jarige Nicky Verstappen ontvoerd, misbruikt en gedood werd tijdens een zomerkamp. De zaak bleef lang onopgelost, tot Brech in beeld kwam na een groot DNA-onderzoek. Vorig jaar werd hij aangehouden in Spanje. De ouders van de tiener stonden gisteren - 21 jaar na de dood van hun zoon - oog in oog met de verdachte, exact op de plek waar Nicky verdween en later dood gevonden werd. Ongetwijfeld hadden ze gehoopt dat Brech zijn stilzwijgen eindelijk zou doorbreken, maar dat gebeurde niet. Hij antwoordde niet op vragen van de rechtbank en zei alleen "dat hij alles even op zich wilde laten inwerken en er dan mogelijk later op zou terugkomen".

