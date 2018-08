Moordenaar Belgische para's vraagt asiel in ons land 10 augustus 2018

De Rwandees Bernard Ntuyahaga, die in 2007 door het hof van assisen tot 20 jaar cel veroordeeld werd voor zijn aandeel in de moord op tien Belgische para's in Kigali in 1994, heeft zijn celstraf volledig uitgezeten en heeft na zijn vrijlating uit de gevangenis in België asiel aangevraagd. Dat bevestigt staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Ntuyahaga zit nu in een gesloten centrum, "met het oog op terugkeer". Francken reageert zo op een tweet van oppositiepartij Vlaams Belang, die woensdag als eerste over de zaak communiceerde en nu Francken en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ter verantwoording wil roepen. "Deze moordenaar verdient immers geen tweede kans", luidt het. "Fake news", reageert Francken. "Vraagt asiel aan, mag iedereen doen, daarom krijgt hij het nog lang niet."

