Exclusief voor abonnees Moordenaar (71) kan nieuw proces krijgen 13 juni 2019

Over twee weken kan Lei Beaumont (71), de man die vorige maand bij verstek veroordeeld werd voor de moord op zijn vrouw Josée, verzet aantekenen tegen dat vonnis. De Maasmechelaar is sinds dinsdag terug in ons land, nadat hij in het Spaanse Calpe gevat kon worden. Vijftien dagen na uitlevering kan een veroordeelde die niet aanwezig was op zijn proces verzet aantekenen. Als dat gebeurt, moet het proces opnieuw. De kans is groot dat Beaumont de procedure zal opstarten, want de man is altijd zijn onschuld blijven uitschreeuwen. Zijn advocate wil niet vooruitlopen op de zaken. "Zijn arrestatie en het hele proces hebben al genoeg media-aandacht gehad. Het lijkt me goed dat we de rust even bewaren", klinkt het. (MMM)

