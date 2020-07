Exclusief voor abonnees Moorden met woorden Voorgelezen 04 juli 2020

Al even uit maar nu ook, na de Hercule Poirot-prijs, winnaar van 'De Gouden Strop', deze thriller van leraar Nederlands Dominique Biebau. 'De beste Nederlandstalige spannende roman van 2020', vond de jury bij onze noorderburen. Toegegeven: Biebau bewijst dat hij een aardig stukje kan schrijven in dit meeslepende verhaal over taal, speleologie en mensen die elkaar beduvelen. Maar de manier waarop Diederik in zijn ongeluk loopt en wie dat bedisselde - we verklappen niets - is de minst geloofwaardige plottwist die we dit boekenjaar al hebben gelezen. Gelukkig maakt dat opnieuw taalgerelateerde einde nog een en ander goed. Waarschuwing: voor wie een mondje Russisch spreekt, is de pret er snel af.

