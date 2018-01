Moord om pakje sigaretten kan 24 jaar opleveren 00u00 0

Rudy V. (56) uit Denderwindeke riskeert 24 jaar cel voor een moord om een pakje sigaretten. Hij schoot zijn partner Nadia Bonnewyn (55) in de zomer van 2016 dood met een jachtgeweer. V., die dronken was thuisgekomen, was kwaad geworden toen Nadia hem voor een gesloten deur liet staan, maar wel eerst nog een pakje sigaretten van hem had meegegrist. Hij haalde zijn jachtgeweer en loste een schot in de lucht. Toen de vrouw voor het slaapkamerraam verscheen, schoot hij haar neer. "Moord met voorbedachten rade", vindt de openbaar aanklager. "V. had eerder die dag al aangekondigd dat hij Nadia zou kapot maken. Hij was kwaad omdat ze niet naar hem wilde luisteren." De twee hadden een voorgeschiedenis van fysiek geweld en drankmisbruik. Volgens de advocaat van V. moeten de feiten in die context gezien worden. "V. wilde Nadia niet dood", klinkt het. Het vonnis volgt in februari. (DND)

