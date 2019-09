Exclusief voor abonnees Moord in Baskenland 07 september 2019

00u00 0

Met enige vertraging - de originele versie verscheen al in 2016 - bereikt ons eindelijk 'De stilte van de witte stad', het eerste deel van een spannende trilogie rond twee speurders in de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz. Helemaal uit het niets veroverde schrijfster Eva García Sáenz de Urturi de Spaanse boekenmarkt: meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben deze bestseller intussen op de plank staan. Een terecht succes? Best wel, want behalve een puike literaire thriller - weliswaar wéér met een seriemoordenaar - is 'De stilte van de witte stad' ook een fascinerende kennismaking met een stad vol cultureel erfgoed en legendes. Doe daar twee protagonisten met een hoop bagage bovenop, plus een Latijns vleugje magisch realisme, en je zit goed voor een geslaagd leesweekend. De komende maanden verschijnen al deel 2 en 3 van dit Spaanse boekenfenomeen. En bij Netflix staat een serie in de steigers.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis