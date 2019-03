Exclusief voor abonnees Moord en boete in Antwerpen Voorgelezen 30 maart 2019

00u00 0

Twee jaar na 'Pan' breien schrijfster Ria Maes en acteur Aaron Wade - alias Maes & Wade - met 'Meester Dood' een sterk vervolg aan hun spannende thrillerdebuut. Opnieuw volgen we de perikelen van wetsdokter Tom Beckx, die na de zaak Pan meer dan ooit met zijn demonen worstelt. Volledig in beslag genomen door psychiatrisch gewroet in zijn eigen verleden, kijkt Beckx naast het patroon in enkele nieuwe moordzaken. Rechercheur Raoul De Vuyst ziet evenmin een link, maar gelukkig is zijn nieuwe partner Alexandra beter bij de pinken. Ook al frons je in het begin af en toe de wenkbrauwen bij de afwisselende verhaallijnen en tijdsprongen, even geduld: Maes & Wade werken later bijzonder vernuftig alle losse eindjes weg. Het slot komt - zeker voor doorgewinterde thrillerlezers - niet zó onverwacht als dat van 'Pan', maar is toch slim genoeg om je met een voldaan gevoel deze sequel dicht te doen slaan.

Meester Dood. Maes & Wade.

Uitgeverij Houtekiet. € 19,99

+ Deze Vlaamse thriller moet niet onderdoen voor het gros van de buitenlandse concurrenten.

- Op het einde blijf je wat op je honger zitten. Maar geen nood: er komt een deel 3!

