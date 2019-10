Exclusief voor abonnees Moora Vander Veken trekt in 'Thuis' én in het echt naar Londen 01 oktober 2019

In 'Thuis' gaat Olivia een jaartje naar Londen om te babysitten op Emil, maar ook in het echte leven trekt Moora Vander Veken (27) naar de Britse hoofdstad. De actrice gaat er een acteeropleiding volgen. "In Londen zijn er heel wat masterclasses en hoog aangeschreven theateropleidingen", zegt ze. "Ik wil als persoon en ook als actrice groeien en even afstand nemen van het dagdagelijkse en de tijd nemen om te groeien. Ik kan me er onderdompelen in cursussen en opleidingen die gegeven worden door de beste acteurs en docenten uit Engeland. Enkele maanden keihard leren en me laten inspireren, om daarna met al die extra bagage terug naar Vlaanderen te komen. Ik ben heel blij dat de producers van 'Thuis' me die tijd gunnen en de kans geven. En ja, het is echt wel de bedoeling om na dat kleine jaar de draad weer op te pikken als Olivia in 'Thuis'."

