Mooimakers willen iedereen zwerfvuil laten oprapen 18 juni 2019

00u00 0

Vier op de vijf Vlamingen doen het naar eigen zeggen regelmatig, en nu willen de 'Mooimakers' hen in de bloemetjes zetten: de Vlamingen die zwerfvuil oprapen. Gisteren ging de zomercampagne van Mooimakers - een initiatief van onder meer OVAM en de Vlaamse gemeenten - van start. Via affiches kan je laten weten welk type zwerfvuilopraper jij bent: een 'Geen-troep-op-mijn-stoep-Mooimaker', bijvoorbeeld, of een 'Ik-fiets-met-mijn-afval-tot-thuis-Mooimaker'. De campagne mikt op een kettingreactie, zodat buren elkaar inspireren om ook mee ten strijde te trekken tegen zwerfvuil en afval.

