Mooie zege voor Vliegen in dubbel gemengd

Geen derde ronde voor Sander Gillé en Joran Vliegen in het dubbelspel. Beide Limburgers leken door het uitvallen van het eerste reekshoofd Mahut-Herbert een opening te hebben, maar verloren met 6-7, 6-4, 3-6 van Bolelli-Paire. Kirsten Flipkens en Taylor Townsend gingen in hun tweede ronde met 6-3, 1-6, 3-6 onderuit tegen het vierde reekshoofd Krejcikova-Siniakova. In het dubbel gemengd was er wel succes voor Vliegen, die aan de zijde van de Chinese Zheng Venus Williams en Juan Sebastian Cabal - nummer één van de wereld in het mannendubbel met 3-6, 6-3, (10-4) versloegen. Flipkens, die team vormde met Jurgen Melzer, verloor met 2-6, 3-6 van Klepac en Roger-Vasselin. (FDW)