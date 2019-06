Exclusief voor abonnees Mooie kusthotels CHECK-IN 15 juni 2019

Zopas gingen aan de Vlaamse kust twee opvallende hotels open van hotelgroep C-Hotels. Cocoon Oostende is een viersterrenhotel op de Van Iseghemlaan, op 100 meter van het strand. De 67 kamers (foto) zijn gestyled door Rivièra Maison in een warme en zomerse Hampton Beach-stijl die perfect past bij de zee. Een tweepersoonskamer kost tussen 80 en 145 euro, ontbijtbuffet inbegrepen.

In De Panne opende na een ingrijpende renovatie het Continental Hotel in de historische Dumontwijk, vlak bij de zeedijk en het centrum. Het historische hotel met een prachtige gevel en veertig kamers dateert uit 1904, maar kreeg een eigentijdse make-over, met interieurdetails die verwijzen naar de Art Nouveau. Een tweepersoonskamer kost tussen 65 en 130 euro, ontbijt inbegrepen.

www.hotelcocoon.be en www.continentalhotel.be

