Mooi van Storck "Excuses voor de fout van Benson" 11 februari 2019

Manuel Benson was lange tijd een gesel voor de Gentse defensie, maar in de tweede helft groeide hij uit van held tot antiheld, toen hij Brecht Dejaegere vol aantrapte. Had altijd rood moeten zijn, maar ref Smet gaf slechts geel en de VAR corrigeerde hem niet. Bernd Storck zag de ernst van de overtreding wel in. De Moeskroencoach haalde Benson naar de kant met een flinke vermaning. Storck toonde zich ook op de persconferentie een gentleman: "Voor ik een matchanalyse geef, wil ik me excuseren voor de overtreding van Benson, in zijn én mijn naam. Dit soort overtredingen behoort niet tot onze stijl. Het was een grote fout van hem. Maar los daarvan hebben we een fantastische wedstrijd gespeeld. Toen ik kwam, waren er alleen individuen. Nu staat er een team." (RN)

