Mooi debuut voor Evenepoel: "Compliment van Sagan" 28 januari 2019

36 graden in Argentinië, maar de hitte deerde de debuterende Remco Evenepoel (19) niet in de Ronde van San Juan. Hij meldde zich enkele keren op de kop van het peloton. Zijn opener was dan ook meer dan geslaagd. "Ik heb vooral Iljo Keisse gevolgd en dat was een goeie keuze", zei Evenepoel na de koers (iets na middernacht onze tijd). "Zo overleefde ik makkelijk de eerste waaiervorming op 80 km van de finish en zat ik mee in de eerste groep, waardoor het vrij rustig rijden was ondanks de erg hoge snelheid. Dit was toch helemaal anders dan bij de junioren, maar uiteindelijk heb ik toch al bewezen dat ik in een peloton kan rijden. Voor zover daar nog aan getwijfeld moest worden. Ik kwam ook twee keer even helemaal alleen voorin. Een keer toen Keisse een gat liet en een keer in volle finale toen ik het peloton op sleeptouw nam. Ik heb hier een heel goed gevoel bij. Dit belooft voor de komende dagen, wanneer de ritten er aankomen die me bevallen. Het leukste was nog het compliment van Sagan, die me tijdens de koers zei dat ik erg bij de pinken was. Fijn om te horen."

