Exclusief voor abonnees Monument An en Eefje wordt maar niet teruggeplaatst 30 januari 2020

00u00 0

Het monument voor An en Eefje, dat in 2012 in het Hasseltse stadspark werd onthuld maar weggehaald werd voor de heraanleg aan het park, wordt maar niet teruggeplaatst. Hetzelfde geldt voor het naamplaatje van een speelplein dat naar de twee slachtoffers van Marc Dutroux vernoemd werd. Terwijl het park er toch al een tijd opnieuw netjes bijligt. Paul Marchal, vader van de vermoorde An, vraagt zich af waar het beeld gebleven is. "In februari 2018 werden we door de stad gecontacteerd om een nieuwe plek te kiezen in het park. Maar vervolgens werd het windstil. We hebben de bevoegde schepen gecontacteerd, maar horen er niets meer van." De stad laat ons weten dat het monument is opgeslagen in een magazijn. "Het gedenkplaatje is intussen teruggeplaatst", laat schepen Laurence Libert (Open Vld) weten. "Maar voor het beeld moet u bij mijn collega Joost Vrenken van Groen zijn." Bij hem klinkt het dat er nog een tweede renovatiefase volgt, die zeker anderhalf jaar zal duren. "Waarom de heer Marchal daar niet van op de hoogte is? Tja, hij heeft mij niet gebeld." (DSS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis