Montea zet stap naar Duitsland 26 juni 2020

De investeerder in logistiek vastgoed Montea maakt zich klaar om nu ook de Duitse markt te betreden. Hij sloot daartoe een samenwerkingsovereenkomst met de lokale Impec-groep. Montea zal voor deze projecten optreden als financiële partner tijdens de ontwikkelingsfase en als eindinvesteerder bij de oplevering. Het fonds hoopt voor het einde van het jaar zijn eerste Duits project te kunnen aankondigen. Montea is al actief in België, Frankrijk en Nederland.