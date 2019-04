Exclusief voor abonnees Monte-Carlo: Goffin opent tegen Andreozzi 15 april 2019

00u00 0

TENNIS

David Goffin opent vandaag op het ATP-toernooi van Monte-Carlo zijn gravelseizoen met een duel tegen de Argentijnse kwalificatiespeler Guido Andreozzi (ATP 90). Goffin is in Monte-Carlo geplaatst als zestiende reekshoofd en heeft er een kwartfinale van vorig jaar te verdedigen. Indien Goffin zich voorbij de eerste ronde werkt komt hij uit tegen de Serviër Dusan Lajovic (ATP 48) of de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 65). Nog een ronde verder wacht in principe de als vierde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5). (WWT)