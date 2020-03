Exclusief voor abonnees Monsterverliezen in het buitenland 17 maart 2020

DUITSLAND | Bundesliga

De grootste crisis ooit dreigt in de Bundesliga. Wordt de competitie niet uitgespeeld, dan lopen de clubs zo'n 750 miljoen euro mis, zo bevestigen bronnen binnen de DFL (Deutsche Fussball Liga). Terwijl in andere Europese landen al veel sneller werd beslist om de competities stil te leggen, bleven ze in Duitsland hopen om de wedstrijden achter gesloten deuren te kunnen afwerken. Duitse clubs zijn niet verzekerd voor de financiële schade als de tv-inkomsten wegvallen. Als de laatste negen speelrondes niet meer kunnen afgewerkt worden, dan loopt de Liga 370 miljoen euro aan tv-geld mis. Tel daar de verminderde recettes en sponsorinkomsten bij op en je komt op een totaalbedrag van zo'n 750 miljoen euro.

