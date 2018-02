Monsterboetes voor bejaarde huisjesmelkers 07 februari 2018

Een hoogbejaard koppel van 87 en 86 jaar uit Wetteren is gisteren veroordeeld tot 120.000 euro boete omdat het dertien panden in het Gentse verhuurde die in de verste verte niet voldeden aan de minimumvereisten. Sommige woningen hadden liefst 97 strafpunten, terwijl een pand vanaf 15 strafpunten ongeschikt kan worden verklaard. Het koppel moet ook 49.540 euro aan huurinkomsten terugbetalen en krijgt tien maanden de tijd om de panden in orde te brengen. Anders dreigt een dwangsom van 150 euro per dag. (JEW)

