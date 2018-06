Monsterboete voor rijden zonder gordel 09 juni 2018

Geen gordel dragen en de minnelijke schikking daarvoor niet betalen, gaat Elvis C. (38) zuur opbreken. Want bij de dagvaarding voor de politierechter kwam naar voor dat hij al sinds 2000 eigenlijk niet meer mag rijden. Hij werd in 2000 veroordeeld en hij moest daarbij zijn rijexamens opnieuw afleggen, dat had Elvis C. helaas nooit gedaan. Met 15 voorgaande veroordelingen, vooral voor het niet verzekeren van zijn wagen, en een correctionele gevangenisstraf, moest de rechter nu ook streng zijn. De man mag zich verwachten aan een monsterboete van 4.160 euro, 3 maanden rijverbod en hij moet opnieuw het theoretische rijexamen afleggen. (NBA)