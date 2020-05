Exclusief voor abonnees Monsterachtige kruisingen 09 mei 2020

00u00 0

Ze bestaan niet eens in het wild, maar duiken wel massaal in de krappe kooien van 'Tiger King' op: de lijgers, ofwel onnatuurlijke kruisingen tussen leeuwen en tijgers. Zeker als een mannetjesleeuw gedwongen paart met een vrouwtjestijger, levert dit monsterachtig grote resultaten op. Zoals Hercules, de lijger van Doc Antle, die andere beruchte hoofdrolspeler uit de reeks. Het dier prijkt sinds 2013 met zijn postuur zelfs in het Guinness-wereldrecordboek als allergrootste kat op aarde. Van snuit tot staart meet Hercules dan ook 3,33 meter, terwijl hij op de weegschaal 418,2 kilo aangeeft. Ter vergelijking: zelfs de grootste 'gewone' mannetjestijger wordt nooit zwaarder dan zo'n 330 kilo. Hoeft het gezegd dat lijgers vaak kampen met gezondheidsproblemen zoals obesitas of zenuwziektes.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen