Monopolie wenkt voor TUI. Lees: prijzen omhoog? 24 september 2019

00u00 0 De Krant Als straks ook de Belgische tak van Thomas Cook over de kop zou gaan, blijft er in België nog maar één grote speler over: TUI. Een monopolie staat doorgaans gelijk aan hogere prijzen. "Toch lijkt dat in dit geval niet aan de orde", menen experts.

"Sinds het verdwijnen van Sunair in 2000 zijn in België nog maar twee écht grote spelers actief: Thomas Cook en TUI. We zijn daarmee een absolute uitzondering: in de meeste andere Europese landen zijn vier à vijf grote spelers actief", zegt Koen van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). "Stel dat ook Thomas Cook z'n activiteiten hier stopzet, dan krijgen we een monopolie. En da's geen goede zaak."

Want meestal geldt: concurrenten weg, prijzen omhoog. Reisspecialist Jan Peeters van vakblad Travel360° ziet het zo'n vaart niet lopen. "De strijd tussen Thomas Cook en TUI is de meest zichtbare, maar de échte concurrentie zit toch vooral in de combinatie van lagekostenluchtvaartmaatschappijen en de ontelbare online-aanbieders en platforms zoals Booking.com en Expedia, maar ook Airbnb. Kortom, zelfs als TUI als enige grote speler overlijft, mag het bedrijf nog altijd niet al te gek doen. Niet met zijn pakketreizen en al zéker niet met de prijzen van vluchten."

Klein land

Het aanbod zou ook niet meteen verschralen, meent de VVR, want de reizen die Thomas Cook België aanbiedt 'verdwijnen' niet. "De vliegcapaciteit blijft beschikbaar via onder meer Brussels Airlines en reisprofessionals zullen dezelfde hotels blijven aanbieden. Thomas Cook had uiteraard een groot volume en daarmee ook een drukmiddel op sommige leveranciers. In die zin zouden de prijzen wel wat hoger kunnen liggen - maar dat hoéft zeker niet zo te zijn."

TUI zelf zegt geenszins van plan te zijn de situatie te gelde te maken. "Een onmogelijke zaak", lacht woordvoerder Piet Demeyere het idee weg. "We zijn maar een klein land, waar snel over de grenzen heen gekeken is. Als je je klanten wil houden, is dat zeker niet de juiste politiek." Een Thomas Cook-scenario valt bij TUI niet meteen te vrezen. De Duitse beursgenoteerde TUI Group is immers financieel gezond, klinkt het. "Het is echter geen geheim dat we in België niet het beste boekjaar zullen hebben. De mooie winst wordt aangetast door onze vier Boeing 737 MAX-toestellen die nu al maanden aan de grond moeten blijven. Terwijl we dure vervangtoestellen huren, blijven de leasekosten doorlopen. Ook de mooie zomer was voor ons geen cadeau."

